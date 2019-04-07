video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل متهم بسرقة الماشية وبحوزته سلاح نارى بأبو النمرس

الأحد، 07 أبريل 2019 09:44 ص
القبض على عاطل متهم بسرقة الماشية وبحوزته سلاح نارى بأبو النمرس كلبش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالتورط فى قضية سرقة ماشية بأبو النمرس، وضبط بحوزته سلاح نارى غير مرخص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد تردد " وليد. م " عاطل المطلوب ضبطه في قضية سرقة ماشية على منطقة عزبة مدكور.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته سلاح ناري خرطوش، وطلقتين، وتبين أنه محكوم عليه في 3 قضايا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 4 متهمين بتحطيم فرن وسرقة مبالغ مالية أثناء مشاجرة بالبساتين

سرقة ماشية

حيازة سلاح

أبو النمرس

أمن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة