القبض على عاطل متهم بسرقة الماشية وبحوزته سلاح نارى بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالتورط فى قضية سرقة ماشية بأبو النمرس، وضبط بحوزته سلاح نارى غير مرخص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد تردد " وليد. م " عاطل المطلوب ضبطه في قضية سرقة ماشية على منطقة عزبة مدكور.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته سلاح ناري خرطوش، وطلقتين، وتبين أنه محكوم عليه في 3 قضايا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.