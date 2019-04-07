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الأحد، 07 أبريل 2019 08:51 م
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العقوبات الأمريكية منعت إيران من الحصول على مساعدات لضحايا الفيضانات

الأحد، 07 أبريل 2019 08:03 م
العقوبات الأمريكية منعت إيران من الحصول على مساعدات لضحايا الفيضانات فيضانات ايران
جنيف (رويترز)
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قالت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، اليوم الأحد، إن العقوبات الأمريكية حرمتها من استلام أى مساعدات مالية، من الخارج لمساعدة ضحايا الفيضانات التى تسببت فى مقتل 70 شخصا على الأقل وغمرت نحو 1900 منطقة سكنية.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الأسبوع الماضى إن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدات عبر جمعيتى الصليب الأحمر والهلال الأحمر لكنه اتهم المؤسسة الدينية الإيرانية "بسوء الإدارة فى تخطيط المدن وفى الاستعداد للطوارئ".

 

وقالت جمعية الهلال الأحمر فى بيان "لم تحصل جمعية الهلال الأحمر الإيرانية على أى مساعدات نقدية أجنبية. وبالنظر إلى العقوبات الأمريكية غير الإنسانية، فإنه لا يوجد سبيل لإرسال مثل هذه المساعدات النقدية".

 

وأضافت أن الجمعية حصلت على بعض المساعدات غير المالية من الخارج وأنه جرى توزيعها على ضحايا الفيضانات، وكان وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قال الأسبوع الماضى إن العقوبات الأمريكية، التى عاودت واشنطن فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووى بين إيران وست قوى عالمية، تعرقل وصول جهود الإغاثة للبلدات والقرى المتضررة.

 

وقال على تويتر "المعدات الممنوعة تشمل طائرات الإغاثة: هذه ليست حربا اقتصادية فحسب، إنها إرهاب اقتصادي".

 

ولا تزال منظمات الإغاثة تبذل جهودا حثيثة فى مواجهة كارثة الفيضانات التى حلت بعدما بدأت الأمطار تهطل بغزارة على البلاد على نحو غير معتاد منذ 19 مارس آذار. وجرى حتى الآن إجلاء نحو 86 ألف شخص إلى مراكز إيواء طارئة.

 

 


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العقوبات الأمريكية

إيران

ضحايا الفيضانات

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