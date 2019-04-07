العاهل الأردنى يبحث مع مسؤول أمريكى علاقات الشراكة بين البلدين

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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس السبت، مع رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب الأميركي النائب تيد دويتش والوفد المرافق، الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن الجانبين بحثا كذلك، خلال اللقاء الذي عُقِد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي انطلقت أعماله اليوم بمنطقة البحر الميت، عدداً من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها عملية السلام، وأكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول اللقاء التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، والأعباء الناجمة عن أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني وموارده المحدودة، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

وفي السياق ذاته، بحث العاهل الأردني مع وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وأكد العاهل الأردني الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.