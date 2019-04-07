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العاهل الأردنى: التوصل لحل سياسى للأزمة السورية يضمن عودة آمنة للاجئين

الأحد، 07 أبريل 2019 05:03 م
العاهل الأردنى: التوصل لحل سياسى للأزمة السورية يضمن عودة آمنة للاجئين الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى
عمان /أ ش أ/
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أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، أهمية التوصل لحل سياسى للأزمة السورية يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن عودة آمنة للاجئين، مشددا على أن الجولان أرض سورية محتلة، وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردنى، اليوم الأحد بقصر الحسينية، بوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، حيث بحثا أوجه التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.

كما أكد العاهل الأردنى ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وفق حل الدولتين، وبما يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يوينو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول اللقاء التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن العمل على تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، كما تم التطرق إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

 


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التوصل لحل سياسى

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عودة آمنة للاجئين




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