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السيطرة على حريق ضخم بمبنى سكنى أعقبه انفجار وسط باريس

الأحد، 07 أبريل 2019 09:13 ص
السيطرة على حريق ضخم بمبنى سكنى أعقبه انفجار وسط باريس حريق فى فرنسا ـ صورة أرشيفية
باريس(أ ش أ)
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صرح ممثلى إدارة الطوارئ فى باريس اليوم الأحد، بأن حريقا وقع فى أحد المبانى السكنية بباريس، وتمت السيطرة عليه.

ونقلت صحيفة (20 مينتس) الفرنسية على موقعها الإلكترونى عن رجال الإطفاء والشرطة قولهم إن حريقا كبيرا اندلع داخل مبنى سكنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس، وأنه أثناء مقاومة ألسنة اللهب وقع انفجار ضخم هز المنطقة.

وأضافوا أن الحريق دمر جزءًا من المبنى الذى يتألف من 27 شقة دون وقوع إصابات حيث تدخل حوالى 80 فردا من رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

من جانبه قال المقدم جابرييل بلاس متحدث باسم الإطفاء "عندما وصلنا، رأى رجال الإطفاء نيران عنيفة فى الطوابق الثانى والثالث والرابع والخامس، تم إجلاء عدد من الأشخاص قبل وصولنا، ثم قمنا بإجلاء عدد آخر عن طريق السلالم. عملية الإخلاء تمت سريعة حتى لا يشعر السكان بالفزع."

وأضاف أن "هناك عددا من الصور التى تظهر انفجار ضخما، ما يمكننى قوله هو أن المبنى لا يعمل بالغاز ولكن قد تكون هناك أسطوانات غاز ربما تكون قد انفجرت، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتأكيد ومعرفة الملابسات."

 

 


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فيديو.. انفجار ضخم وحريق بمبنى وسط العاصمة الفرنسية باريس

فرنسا

حريق فى فرنسا

انفجار وسط باريس

انفجار باريس

حريق مبنى فى فرنسا




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