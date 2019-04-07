الرئيسية أخبار عاجلة السيسي يصل العاصمة الغينية كوناكرى فى بداية جولته الخارجية الأحد، 07 أبريل 2019 02:28 م الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد الجالى إضافة تعليق وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الغينية كوناكرى فى بداية جولته الخارجية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. فيديو.. السيسى يلتقى أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية السيسى يبدأ اليوم جولة إلى غينيا وواشنطن وكوت ديفوار والسنغال اخبار عاجلة الرئيس السيسي غينيا بسام راضى استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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