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السكة الحديد تعدل سريان الكارت الذكى للاشتراكات لعام واحد وتشترط الاحتفاظ بالايصال

الأحد، 07 أبريل 2019 12:32 م
السكة الحديد تعدل سريان الكارت الذكى للاشتراكات لعام واحد وتشترط الاحتفاظ بالايصال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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قررت هيئة السكة الحديد إجراء تعديلات فى نظام الاشتراكات بحيث تستمر صلاحية الكارت الذكى المحمل عليه الاشتراك لمدة عام واحد فقط بدلا من ثلاثة أعوام، على أن تطبق هذه التعليمات على كافة مستخرجى الاشتراكات الجديدة الصادرة بعد تاريخ صدور هذه التعليمات.

وأكدت هيئة السكة الحديد فى منشور لها أنه بالنسبة للاشتراكات الصادرة قبل تاريخ إصدار هذه التعليمات يستمر سريانها 3 سنوات، ثم يطبق عليها التعليمات الجديدة بعد ذلك، على أن يلتزم كل راكب أن يكون معه الكارت الذكى وإيصال الدفع الخاص بالاشتراك خلال استقلاله القطار.

وشددت هيئة السكة الحديد على ضرورة أن يكون مع راكب الاشتراك الكارت الذكى وإيصال الدفع حتى يتبين صلاحية الكارت الذكى، مع إبرازهما للكمسرى عند الطلب، مع اعتبار من ليس بحوزته الإيصال راكب بدون تذكرة يتم تحصيل قيمة  أجرة السفر والغرامة المقررة منه، حيث إن الكارت الذكى والإيصال مكملين لبعضهما لمستخرجى الاشتراكات.

 

 


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