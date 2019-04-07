السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بهتك عرض طفل بالخليفة

كتب ــ أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بهتك عرض طفل والشروع فى هتك عرض أخر، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدجين كمال إبراهيم، وأمانة سر ايمن عبد اللطيف و محمد صابر.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة، أن المتهمين هما، "محمد س، وخليل س"، قاما بهتك عرض المجني عليه الطفل "سيف.ع" والذي لم يبلغ من العمر 18 عاما بالقوة، وذلك بأن قام المتهم الأول لحسر ملابسه وقام بهتك عرضه مما أخل بعاطفة الحياء لديه أثناء تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة لمؤازرته.