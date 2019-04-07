video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 11:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المؤبد لمتهمين فى جريمة قتل طالب أمام إحدى المدارس بالمنيا

الأحد، 07 أبريل 2019 11:31 م
السجن المؤبد لمتهمين فى جريمة قتل طالب أمام إحدى المدارس بالمنيا محكمة - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق
قضت مساء اليوم الأحد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد،  وأحمد عمر إبراهيم، متهمين بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهما، وبراءة أب وابنيه فى جريمة قتل طالب ثانوى أمام مدرسة ثانوي بإحدي قري مركز المنيا، في أكتوبر 2018.
 
واستمعت المحكمة  لطلبات محامى المتهمين بسماع شهود الواقعة ومرافعة الدفاع، وقد استمعت المحكمة لأقوال الشهود من المارة والجيران وبعض مدرسى المدرسة أثناء إرتكاب الواقعة.
 
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على عامل وأولاده الأربعة، لتورطهم فى قتل الطالب "ش-م-ف" فى 2 أكتوبر 2018 أمام مدرسة ثانوي على خلفية خصومة ثأرية تعود لعام 2014.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3 متهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد بقضية شروع فى قتل بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المنيا

مؤبد

سجن




لا تفوتك
الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة