السجن المؤبد لمتهمين فى جريمة قتل طالب أمام إحدى المدارس بالمنيا

قضت مساء اليوم الأحد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد، وأحمد عمر إبراهيم، متهمين بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهما، وبراءة أب وابنيه فى جريمة قتل طالب ثانوى أمام مدرسة ثانوي بإحدي قري مركز المنيا، في أكتوبر 2018.

واستمعت المحكمة لطلبات محامى المتهمين بسماع شهود الواقعة ومرافعة الدفاع، وقد استمعت المحكمة لأقوال الشهود من المارة والجيران وبعض مدرسى المدرسة أثناء إرتكاب الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على عامل وأولاده الأربعة، لتورطهم فى قتل الطالب "ش-م-ف" فى 2 أكتوبر 2018 أمام مدرسة ثانوي على خلفية خصومة ثأرية تعود لعام 2014.