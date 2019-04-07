الجيش اليمنى يواصل تقدمه الميدانى فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء

صنعاء أ ش أ

واصلت قوات الجيش اليمنى تقدمها الميدانى، لليوم الثانى على التوالى، فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، عن مصادر ميدانية قولها: إن قوات الجيش تقدمت فى عدة محاور، من بينها التقدم المحرز ناحية "المدوار" فى منطقة "المدفون"، وذلك بعد يوم من سيطرتها على جبل الغنيمى وعدد من التباب المحيطة به، مؤكدة أن القوات، وبإسناد جوى مكثف من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تواصل تقدمها الميدانى باتجاه منطقة "المدفون".

وتزامنت المعارك مع غارات جوية مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية كبدت الميليشيات الحوثية عددا من الجرحى والقتلى، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية.

وكان الجيش اليمنى أعلن، أمس السبت، تحرير وإحكام السيطرة على جبل الغنيمى فى جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك ضارية مع ميليشيا الحوثى الانقلابية ضمن عملية واسعة أطلقت مؤخرا لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.