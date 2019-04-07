video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يواصل تقدمه الميدانى فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء

الأحد، 07 أبريل 2019 08:06 م
الجيش اليمنى يواصل تقدمه الميدانى فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق

واصلت قوات الجيش اليمنى تقدمها الميدانى، لليوم الثانى على التوالى، فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، عن مصادر ميدانية قولها: إن قوات الجيش تقدمت فى عدة محاور، من بينها التقدم المحرز ناحية "المدوار" فى منطقة "المدفون"، وذلك بعد يوم من سيطرتها على جبل الغنيمى وعدد من التباب المحيطة به، مؤكدة أن القوات، وبإسناد جوى مكثف من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تواصل تقدمها الميدانى باتجاه منطقة "المدفون".

وتزامنت المعارك مع غارات جوية مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية كبدت الميليشيات الحوثية عددا من الجرحى والقتلى، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية.

وكان الجيش اليمنى أعلن، أمس السبت، تحرير وإحكام السيطرة على جبل الغنيمى فى جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك ضارية مع ميليشيا الحوثى الانقلابية ضمن عملية واسعة أطلقت مؤخرا لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قتلى وجرحى من الحوثيين فى اشتباكات مع الجيش اليمنى بمحافظة إب

الجيش اليمنى: مقتل 80 من مليشيا الحوثى الإرهابية فى تقدم جديد لقواته فى الضالع

الجيش اليمنى

أخبار اليمن

اليمن

جبهة نهم

العاصمة صنعاء




لا تفوتك
الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة