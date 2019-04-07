الجيش الليبى يشن غارات على تمركزات للميليشيات المسلحة بطرابلس ويصيبها بدقة

كتب : أحمد جمعة

أعلن الجيش الوطنى الليبى، شن غارات على تمركزات الميليشيات المسلحة فى ضواحى العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مكتب إعلام قيادة الجيش الليبى فى بيان صحفى - حصل اليوم السابع على نسخة منه- الأحد، أن مقاتلات سلاح الجو الليبى شنت غارات فى ضواحى طرابلس على تمركزات للميليشيات المسلحة، مؤكدا أن الغارات أصابت أهدافها بدقة بالغة بعد أن أقدمت هذه الميليشيات على استخدام الأسلحة الثقيلة بما يهدد حياة المدنيين.

وقال مكتب إعلام قيادة الجيش الليبى، إنه قادر على حماية المدنيين ودك تمركزات "العدو وأننا القادرون على حماية المدنيين وأرواحهم وممتلكاتهم".