الثلاثاء .. مؤتمر جماهيرى بشبرا الخيمة لدعم التعديلات الدستورية

كتب – محمد حجازى

ينظم الدكتور صلاح حسب الله ، عضو مجلس النواب عن دائرة غرب شبرا الخيمة والمتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم التعديلات الدستورية ، وتعريف المواطنين بالمواد المراد تعديلها و أسباب التعديل، يوم الثلاثاء القادم ، بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة .

وقال حسب الله ،فى تصريح لـ "اليوم السابع" ، إن مشاركة المصريين فى يوم الاستفتاء على الدستور يعكس للعالم صورة ديمقراطية وحرية التعبير بمصر، موضحا أنه سيجوب جميع الدوائر وتنظيم مؤتمرات لشرح وتبسيط المواد المطلوب تعديلها والاستماع إلى أراء المواطنين حول التعديلات الدستورية ومناقشتها ، داعيا جميع المصريين للمشاركة والنزول في الاستفتاء علي الدستور.