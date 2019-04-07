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"التعليم" تتابع سير عملية تدريب المعلمين على التقدير الإلكتروني

الأحد، 07 أبريل 2019 05:43 م
"التعليم" تتابع سير عملية تدريب المعلمين على التقدير الإلكتروني "التعليم" تتابع سير عملية تدريب المعلمين على التقدير الإلكتروني
كتب محمود طه حسين
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تفقد الدكتور رضا حجازي ،  رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، سير عملية تدريب موجهي عموم اللغة العربية وموجه أول ومعلمي المواد الدراسية على التقدير الإلكتروني، والمقرر له في الفترة من 7 حتى 16 أبريل الجاري، بمقر مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، بحضور الدكتور أكرم حسن ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وخالد حجازي ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
جاء ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمرحلة التقدير الإلكتروني لاختبارات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، والمقرر له أن تنطلق يوم 19 مايو المقبل.
 
واستمع الدكتور رضا حجازي، إلى مقترحات موجهي عموم مادة اللغة العربية من كل محافظات الجمهورية، مؤكدا أخذ تلك المقترحات في الاعتبار أثناء عملية التقدير الفعلية، كما وجه بتحويل كلٍ من موجه عام اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم في أسيوط وسوهاج  إلى الشؤون القانونية؛ لتخلفهم عن حضور التدريب.
 
وفي ختام جولته، طالب رئيس قطاع التعليم العام، الحضور ببذل أقصى جهد لإنجاح منظومة تطوير التعليم الجديدة لما للمعلمين من دور عظيم  في إنجاح العملية التعليمية.
 
"التعليم" تتابع سير عملية تدريب المعلمين على التقدير الإلكتروني
"التعليم" تتابع سير عملية تدريب المعلمين على التقدير الإلكتروني

 

"التعليم" تتابع سير عملية تدريب المعلمين على التقدير الإلكتروني
"التعليم" تتابع سير عملية تدريب المعلمين على التقدير الإلكتروني

 

 


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