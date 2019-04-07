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فى جولة لمحافظتى بنى سويف والغربية للتعريف بجائزة التميز الحكومى..

التخطيط : جائزة التميز المؤسسى تبث روح التنافس وترفع كفاءة المؤسسات

الأحد، 07 أبريل 2019 11:13 ص
التخطيط : جائزة التميز المؤسسى تبث روح التنافس وترفع كفاءة المؤسسات اثناء جولة الفريق الممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتبت أمنية جلال
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أكد محمد سامى، مستشار وزارة التخطيط، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى ، أن دور الجائزة فى تطوير الجهاز الادارى للدولة، مؤكداً أن جائزة التميز المؤسسى تعمل على بث روح التنافس بين المؤسسات، والعاملين، مما يسهم فى رفع كفاءة المؤسسة سعياً للفوز بالجائزة، مشيراً إلى المشاركة المصرية الاماراتية فى مرحلة التقييم بهدف الاستفادة من الخبرة الإماراتية الكبيرة فى مجال التميز الحكومى.

جاذ ذلك خلال جولة لممثلى وزارة التخطيط برئاسة محمد سامى، بجولة على عدد من المحافظات، وذلك للتعريف بماهية جائزة التميز الحكومى، ودورها فى تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، ولقاء محافظ  بنى سويف، اللواء هانى عبد الجابر.

 

وأشار سامى إلى أن الجائزة تضم فئتين هما جوائز التميز المؤسسى والتى تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتضم الوحدات المحلية من محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قرى إلى جانب المؤسسات التعليمية ومنها الكليات الحكومية، وكذا جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية وتابع سامى أن أهداف الجائزة تتمثل فى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومى والمحلى والإقليمى ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع ترسيخ قيم العطاء، والانتماء وتحفيز العاملين بالدولة للحفاظ على تميزهم والارتقاء بمستويات الأداء فضلاً عن ترسيخ مبادئ تطور الفكر الادارى فى العمل العام والالتزام بمعايير الجودة، وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز فى المجتمع المصرى إلى جانب تدريب وتأهيل وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق معدلات أعلى من الأداء الحكومى ورضا المواطن.

 

كما بحث الطرفان طرق واساليب التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والمحافظة من خلال توفير التدريبات اللازمة للجهات المشاركة من جانب المحافظة للتعريف بالجائزة والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بطلب الترشح

واتجه الفريق، خلال جولته للقاء مسئولى جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والدكتورة سهام اديب امين عام الجامعة المساعد لبحث امكانية التعاون المشترك للتعريف بالجائزة وتوفير التدريب اللازم لكافة الكليات المرشحة للجائزة.

واختتم الفريق جولته بزيارة محافظة الغربية، ليلتقى باللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والدكتور مجدى عبد الرؤوف، رئيس جامعة طنطا، وذلك بهدف الرد على كافة الاستفسارات حول كيفية تقديم طلب الترشح للجائزة، فضلاً عن بحث كيفية حث وتشجيع الجهات لحضور ورش العمل الخاصة بالجائزة، حيث أوضح، محمد سامى مستشار وزارة التخطيط، أن المعايير التى يتم تطبيقها لقياس أوجه التميز فى كل جهة، مقارنة بالأخرى تتسم بالشفافية والنزاهة التامة.

 

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