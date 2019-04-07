التخطيط تطلق المنتدى الأول للحوكمة والتنمية فى أفريقيا

كتبت أمنية جلال

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المنتدى الأول للحوكمة والتنمية فى أفريقيا، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

شارك بالمنتدى أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة.

وأعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال كلمتها التى ألقاها عنها د.أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، إطلاق المنتدى الأول للحوكمة والتنمية فى إفريقيا، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعد جزءً من مبادرة الرئيس للاتحاد الأفريقى، لتسليط الضوء على الإنجازات التى حققتها البلدان الأفريقية حتى الآن فيما يخص الحوكمة الرشيدة والشفافية إلى جانب التزام مصر واستعدادها للمشاركة بنشاط فى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والتى تمثل أداة ووسيلة لتقييم الأداء فى الحوكمة بين الدول الأعضاء.

كما أضافت هالة السعيد، أن تلك المبادرة تعد بمثابة منصة لربط السياسيين والأكاديميين، والممارسين وكذا الباحثين الشباب من القارة الأفريقية لتبادل خبراتهم وأفضل الممارسات على جميع المستويات إضافة إلى البناء على ما تم إنجازه والسعى نحو الحفاظ على الحوكمة الرشيدة فى بلدانهم مشيرة إلى أن المنتدى يهدف إلى عرض نظرة شاملة وواضحة على مجهودات الحكومة المصرية المستمرة فى دمج الحوكمة كركيزة أساسية لضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن هناك العديد من قصص النجاح الملهمة فى جميع أنحاء القارة الأفريقية والتى توفر مخططًا لباقى الدول الإفريقية لتتعلم منها مشيرة إلى أن الحكمة الجماعية للدول والأعضاء المشاركين بالمنتدى فى غاية الأهمية نظراً لخبراتهم فى التغلب على المشاكل والتوصل إلى أفضل الممارسات ليتبعها الاخرون مشيرة إلى أن المشاركة والحضور فى المنتدى يعد دليلاً على رغبة أفريقيا والتزامها بضمان مستقبل أكثر اشراقاً للأجيال القادمة الملى بالفرص والوعود المثمرة.

وأضافت وزيرة التخطيط فى كلمتها التى ألقاها عنها أحمد كمالى أن الحوكمة الرشيدة تتطلب تغييرات أساسية فى العمليات والسلوكيات عميقة الجذور التى قد تستغرق سنوات لإضفاء الطابع المؤسسى عليها متابعة أن الحوكمة تتعلق بالرحلة والمسيرة بقدر ما تتعلق بالهدف ذاته. وأضافت أنه يجب الاستفادة من وجود الكثير من الأصدقاء الحقيقيين المجتمعين بالمنتدى للسعى نحو تحقيق آفاق تنمية أكثر إشراقا لمجتمعنا وقارتنا الحبيبة.

وأوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، أن المنتدى يعطى فرصة للمشاركة وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات للحوكمة الرشيدة فى أفريقيا مشيرة إلى أن المنتدى يعد بمثابة خطوة أولى للشراكة، مؤكدة على الالتزام القوى بمواصلة المشاركة فى آلية مراجعة النظراء الأفريقية وتوسيع قنوات التقييم ومشاركة أفضل الممارسات وزيادة وتحسين الحوار بين المعاهد لمتابعة نتائج الحوكمة الرشيدة.

كما أكدت شريفة شريف، على ضرورة الحفاظ على الزخم ومواصلة التطوير، والتأكد من الالتزام بولاية هذا المنتدى بطريقة تحمى كافة الأسباب التى ساهمت فى نجاح هذا المنتدى الفريد، مشيرة إلى أن هذا المنتدى هو الأول من بين العديد من الفعاليات القادمة الضرورة والهامة لمستقبلنا الجماعى.

وأضافت د.شريفة شريف، أن المعهد القومى للإدارة ومركز الحوكمة فخورون بإطلاق مبادرة "الشبكة الأفريقية لمعاهد الإدارة"، والتى تعد كمنصة لاستمرار التواصل فى مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على نطاق واسع من الموضوعات والتى تساعد على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

جدير بالذكر أن رؤية مركز الحوكمة تتمثل فى الشفافية، وصنع سياسات الإدارة الرشيدة فى الجهاز الإدارى للدولة (الحوكمة)، إلى جانب تنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإدارى بهدف الوصول الى الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع، وذلك وفق عدد من القيم الحافزة للحكم الرشيد والهادفة إلى بناء القدرات، التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية ومساندة التحول نحو الديمقراطية وبناء ثقة المواطن فى الحكومة، وغرس ثقافة احترام الوظيفة العمومية ودعم المشاركة والنزاهة والشفافية والمساءلة.

وناقش المنتدى عدة محاور تمثلت فى دمج الحوكمة فى إصلاحات الإدارة العامة، ودور الاستراتيجيات فى تعزيز ممارسات الحوكمة، وتمكين المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فى إطار الحوكمة.

يُشار إلى أن "الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء" تم إنشاؤها تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، للمراقبة والمراجعة الذاتية‏، والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد‏، عبر تقييم أداء وبرامج الدول الإفريقية الأعضاء. وفى إطار أنشطة مختلفة تستضيفها مصر، خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى، وشارك بالمنتدى 20 دولة افريقية و250 مشارك من الشخصيات البارزة والممثلين الشخصيين لرؤساء دول وحكومات الدول أعضاء الآلية، ولفيف من الشخصيات الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بقضايا الحوكمة بالقارة الإفريقية.