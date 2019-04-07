video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تعقد أول الجلسات التشاورية مع المجتمع المدنى حول المخلفات الزراعية

الأحد، 07 أبريل 2019 03:13 م
البيئة تعقد أول الجلسات التشاورية مع المجتمع المدنى حول المخلفات الزراعية البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
نظمت وزراة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع للوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات جلسة العمل التشاورية الخاصة بمناقشة "الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الزراعية مع منظمات المجتمع المدنى".
 
 
وتأتى هذه الورشة فى إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بعقد سلسلة من الجلسات التشاورية للتحاور مع المجتمع المدنى فى الاستراتيجية قبل إقرارها النهائى والتركيز على المرأة لأنها ضلع أساسى فى مسار عملية تدوير المخلفات وقادرة على تحقيق التغيير، إلى جانب بحث التحديات التى قد تواجه القطاع الخاص عند تنفيذ الاستراتيجية.
 
 
تهدف الورشة إلى الخروج باستراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة فى المتبقايات الزراعية بمختلف انواعها على مستوى الدولة حيث ينتج القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 45 مليون طن سنويا من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية،لا يستغل منها إلا 20 مليون طن سنويا فى إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية ويتم التخلص من المتبقى بطرق غير سليمة تؤدى إلى تأثيرات بيئية وصحية سلبية.
 
حضر الاجتماع د ناهد يوسف الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات  وممثلى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وهيئة التعاون الدولى الألمانية GIZ  إلى جانب العديد من ممثلى الجمعيات الاهلية والشباب والمرأة والجهات البحثية وخبراء العمل البيئى فى مصر.
 
IMG-20190407-WA0011
IMG-20190407-WA0012
IMG-20190407-WA0013
IMG-20190407-WA0014
IMG-20190407-WA0015

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى يختتم زيارته اليوم لسنغافورة بلقاء وزير البيئة والموارد المائية

وزير البيئة السابق: لايوجد مسئول يريد المكوث فى منصبه لمدة أو أن يستمر 12 سنة إلا إذا عايز يضحى

فيديو وصور.. وزيرا البيئة والرياضة يشاركان فى ماراثون "الخير يجمعنا"

وزارة البيئة

مخلفات زراعية

المتبقيات الزراعية

جهاز ادارة المخلفات

الاسمدة العضوية




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة