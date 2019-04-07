الإندبندنت: عرب إسرائيل يتجهون لمقاطعة الانتخابات وسط شكاوى من أوضاعهم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إنه بعد عام صعب للغاية وقبل الانتخابات العامة فى إسرائيل يوم الثلاثاء، يقول العديد من أبناء الأقلية العربية فى البلاد إنهم يرفضون التصويت فى انتخابات من المتوقع أن تشهد إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو.

ويشكل السكان العرب فى إسرائيل البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة حوالى 20% من السكان، وعبر المناطق الدرزية والمجتمعات العربية الأخرى فى إسرائيل، كانت هناك ضجة متزايدة للمقاطعة.

وتحدث عمدة أكبر بلدة درزية فى البلاد، عن الاختلافات فى الخدمات التى يعتقد أنها مقدمة لمدينته، مقارنة بأقرب مدينة ذات أغلبية يهودية.

فى الوقت نفسه، يقول حزب الليكود الحاكم إن خطة الحكومة لاستثمار 15 مليار شيكل (3.2 مليار جنيه إسترليني) للقطاع العربى "هى أكبر التزام فى تاريخ إسرائيل"، وفقا لإيلي حزان مدير الشئون الخارجية فى الحزب.

واعتبرت الصحيفة أن الاختلافات بين المدن، مجرد واحدة من العديد من المظالم التى يشعر بها المجتمع العربى الإسرائيلى الساخط فى الفترة التى تسبق الانتخابات.