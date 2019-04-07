الأرصاد: ارتفاع ملحوظ بحرارة الجو يصل لـ5 درجات ونحذر من تخفيف الملابس

كتب محمود راغب

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدء من اليوم الأحد، تشهد أغلب أنحاء الجمهورية ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 31 درجة.

وأوضح مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يأتى نتيجة تأثر البلاد بمنخفض صحراوى حرارى مصحوب برياح جنوبية مرتفعة فى درجة حرارتها قادمة من مناطق شديدة الحرارة تعمل على رفع درجة الحرارة بأغلب الأنحاء بمدن ومحافظات الجمهورية.

وكشف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يستمر على مدار الـ 48 ساعة المقبلة، لافتا إلى أنه هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء قد تمتد للقاهرة، مناشدا المواطنين بعدم تخفيف الملابس نظرا للتغيرات السريعة والحادة التى يتميز بها فصل الربيع فضلا عن أنه لازال الطقس بارد أثناء الليل وفى الساعات الأولى من الصباح.