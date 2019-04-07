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الأحد، 07 أبريل 2019 08:51 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيداى" إلى 847 قتيلا

الأحد، 07 أبريل 2019 08:08 م
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيداى" إلى 847 قتيلا اعصار _ صورة أرشيفية
مابوتو أ ش أ
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أعلن مسئولون حكوميون وأمميون، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيداي"، الذي اجتاح موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي، إلى 847 قتيلا على الأقل.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن مئات الآلاف من سكان الدول الثلاث المتضررة من الإعصار بحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى.

وأضافت الشبكة أن الإعصار، الذي وقع بالقرب من مدينة "بيرا" الساحلية في موزمبيق، في 14 مارس الماضي، خلف 602 قتيل، كما نقلت عن مصادر حكومية في زيمبابوي مقتل 185 مواطنا، فضلا عن 60 قتيلا في مالاوي.

 


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ضحايا إعصار إيداى

847 قتيلا

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