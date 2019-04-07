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ارتفاع بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود العقارات والبنوك

الأحد، 07 أبريل 2019 10:34 ص
ارتفاع بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود العقارات والبنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 5 قطاعات على رأسها العقار والبنوك.

 

وارتفع مؤشر السوق العام، بنسبة 1.03% رابحاً عدد 58.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 5791.33 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول، بنسبة 1.28% رابحاً عدد 78.260 نقط،ة ليصل إلى مستوى 6216.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.40% رابحاً عدد 19.850 نقطة ليصل إلى مستوى 4976.33 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 128.97 مليون سهم بقيمة 31.8 مليون دينار كويتى عبر 4815 صفقة.

 

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.60%، تلاه قطاعى الخدمات الاستهلاكية والمالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

 

وجاء سهم "السورية"، على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.96%، تليه كفيك بنسبة 8.67%، ثم أسمنت أبيض بنسبة 7.12%، فيما تصدر سهم "فيوتشر كيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم أسمنت خليج بنسبة 8.92%، ثم أنوفست بنسبة 7.69%.


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