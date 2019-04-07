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ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 1.48% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 07 أبريل 2019 01:52 م
ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 1.48% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بورصة البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع بنسبة 1.48% رابحا عدد 21.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1440.32 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 9.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.5 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 64.90% مدفوعا بصعود أسهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.47%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.46%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.42%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.56%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.18%، وصعد قطاع الصناعة بنسبة 18.85% مدفوعا بصعود شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.79%.
 
وصعد قطاع الخدمات بنسبة 11.60% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 4.95%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.35%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.64%، وقفز قطاع الاستثمار بنسبة 3.61% مدفوعا بسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%.
 
فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 12.86%، بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 4.76%.
 
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 12.86% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 4.76%.
 

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