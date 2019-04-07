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الأحد، 07 أبريل 2019 04:38 م
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احتياطيات النقد الأجنبى فى الصين ترتفع إلى 3.099 تريليون دولار فى مارس

الأحد، 07 أبريل 2019 03:32 م
احتياطيات النقد الأجنبى فى الصين ترتفع إلى 3.099 تريليون دولار فى مارس اليوان الصينى
(رويترز)
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ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى فى الصين فى مارس، مسجلة صعودا لخمسة أشهر متتالية، مع تنامى التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما طغى على تأثير المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات البنك المركزى الصينى اليوم الأحد أن احتياطيات الصين، وهى الأكبر فى العالم، زادت بنحو تسعة مليارات دولار فى مارس  إلى 3.099 تريليون دولار.

وهبطت العملة الصينية اليوان 5.3 فى المئة مقابل الدولار العام الماضي، فى ظل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. لكن اليوان تعافى بما يزيد عن إثنين فى المئة منذ بداية 2019، بفضل آمال بأن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق ينهى الحرب التجارية بينهما.

وفى مارس، تراجع اليوان 0.3 فى المئة مقابل الدولار نظرا لقوة العملة الأمريكية، التى ارتفعت واحدا فى المئة مقابل سلة من عملات رئيسية.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب قليلا إلى 78.525 مليار دولار من 79.498 مليار دولار فى نهاية فبراير


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