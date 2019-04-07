إنشاء محطتين جديدتين للطاقة الكهربائية جنوب وغرب بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

قال المهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " إنه تقرر إقامة محطتين جديدتين جنوب وغرب بورسعيد للطاقة الكهربائية لمواجهة التوسعات المستقبلية والمشروعات التنموية المرتقبة.

وأضاف أبوزهرة أن المهندس نعيم محمد المهدى رئيس قطاع شبكات غرب القنال والبحر الأحمر للشركة المصرية للنقل الكهربائى سيتسلم الأرض التى تم تخصيصها خلال الأيام القادمة تمهيدا لإنشاء المحطتين.

ومن جهة أخرى، أكد أبوزهرة أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شدد على ضرورة تحلى جميع الهيئات المعنية بمراقبة المنافذ الجمركية عملية التأمين للتصدى لمحاولات التهريب خلال اللقاء الذى عقده مع رؤساء الأحياء وممثلى شرطة محور تأمين القناة والجمارك والتموين والتضامن الإجتماعى.

وفى سياق متصل، أكد أن المحافظ ناقش التقارير المقدمة من الإدارات المسئولة عن المنافذ الجمركية وقام بتوجيه رؤساء الأحياء بإستمرار الحملات الخاصة بتجفيف منابع التهريب وضبط المحلات والمخازن التى تقوم بتجميع الملابس المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.