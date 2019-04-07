إصابة أسرة مكونة من 3 أفراد فى حادث سيارة على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وقوع مصادمة بين سيارة ملاكى بعمود إنارة، على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة وزوجته ونجله، وتم نقلهم لمستشفى طهطا العام.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوقوع حادث سير على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز طهطا، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الحادث العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، وتبين من التحريات أنه أثناء سير السيارة محددة "ملاكي" قيادة "أسامة ف ت" 49 سنة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعامود إنارة علي جانب الطريق.

ونتج عن الحادث، إصابة قائد السيارة وزوجته "مريان ع ز" 43 سنة، موظفة، ونجلهما "جورج ا ق ن" 11 سنة، طالب ويقيمون بذات الناحية مستقلي السيارة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين للمستشفي المركزى، وبسؤال قائد السيارة وزوجته، قررا بمضمون ما تقدم، وتم إخطار هندسة الكهرباء بطهطا لاتخاذ اللازم، تم التحفظ علي السيارة، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.