video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة أسرة مكونة من 3 أفراد فى حادث سيارة على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج

الأحد، 07 أبريل 2019 02:01 م
إصابة أسرة مكونة من 3 أفراد فى حادث سيارة على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج حادث تصادم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وقوع مصادمة بين سيارة ملاكى بعمود إنارة، على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة وزوجته ونجله، وتم نقلهم لمستشفى طهطا العام.
 
وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوقوع حادث سير على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز طهطا، ووجود مصابين.
 
وعلى الفور، انتقل إلى مكان الحادث العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، وتبين من التحريات أنه أثناء سير السيارة محددة "ملاكي" قيادة "أسامة ف ت" 49 سنة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعامود إنارة علي جانب الطريق.
 
ونتج عن الحادث، إصابة قائد السيارة وزوجته "مريان ع ز" 43 سنة، موظفة، ونجلهما "جورج ا ق ن" 11 سنة، طالب ويقيمون بذات الناحية مستقلي السيارة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين للمستشفي المركزى، وبسؤال قائد السيارة وزوجته، قررا بمضمون ما تقدم، وتم إخطار هندسة الكهرباء بطهطا لاتخاذ اللازم، تم التحفظ علي السيارة، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غرق طالب ونجاة آخر أثناء تعلم السباحة فى النيل بسوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

الطريق الصحراوى الغربى

حادث سيارة

طهطا




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة