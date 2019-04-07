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الأحد، 07 أبريل 2019 08:56 م
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أكاديمية مصر للطيران تستقبل وفدا من هندسة القاهرة فى زيارة ميدانية

الأحد، 07 أبريل 2019 08:52 م
أكاديمية مصر للطيران تستقبل وفدا من هندسة القاهرة فى زيارة ميدانية مطار القاهرة الدولي
كتب هانى عثمان
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استقبلت أكاديمية مصر للطيران وفدا من هندسة طيران جامعة القاهرة، في زيارة ميدانية للطلبة والطالبات،بهدف التعرف على الإمكانات المقدمة داخل الأكاديمية من خلال أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بالطيارين بمختلف الطرازات مثل  B777/B737/A320/A330/A340 وأجهزة تدريب أطقم الضيافة الجوية نظرياً وعملياُ على أجهزة CST/ CEET.
 
 واطلع وقد كلية هندسة جامعة القاهرة، إلى ما تقوم به الأكاديمية من تدريب مهندسى صيانة الطائرات الحديثة، إضافة الى الفصول الدراسية المتطورة والإطلاع على ما تقدمه الأكاديمية من دورات تدريبية متميزة تستهدف الشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.
 
وقد أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بالإمكانات العالية التى توجد داخل الأكاديمية وبوجود هذا الصرح التدريبى الكبير فى مصر. 
 
ويأتي ذلك إنطلاقا من المسئولية المجتمعية لأكاديمية مصر للطيران للتدريب لتنمية الوعى لدى الطلاب  بجميع أعمارهم بمنظومة الطيران المدنى المتطورة.
 
 
 

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اكاديمية مصر للطيران

هندسة طيران جامعة القاهرة

زيارة ميدانية

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