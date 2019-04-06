7 معلومات ترصد تفاصيل مقتل إمام مسجد الهرم على يد عاطل فى صلاة الجمعة

كتب أحمد الجعفرى

لقى إمام مسجد مصرعه على يد عاطل أثناء إمامته لصلاة الجمعة، بعدما طعنه بسكين استقرت فى ظهره وأسفرت عن وفاته.

ويرصد "اليوم السابع" 7 معلومات ترصد تفاصيل الواقعة.

- اخترق المتهم صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية من صلاة الجمعة.

- سدد المتهم طعنة نافذة لظهر الإمام أثناء تأديته الصلاة وحاول الهرب.

- سقط إمام المسجد على الأرض غارقًا فى دماء وتم نقله لمستشفى الهرم.

- لاحق المصلين المتهم وتمكنوا من القبض عليه.

- لقى إمام المسجد مصرعه متاثرًا بإصابته التى لحقت به.

- صرحت النيابة بتشريح جثة إمام المسجد وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة به.

- تم التحفظ على المتهم وفتحت النيابة تحقيق معه وأمرت بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.