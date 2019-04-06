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7 معلومات ترصد تفاصيل مقتل إمام مسجد الهرم على يد عاطل فى صلاة الجمعة

السبت، 06 أبريل 2019 03:30 ص
7 معلومات ترصد تفاصيل مقتل إمام مسجد الهرم على يد عاطل فى صلاة الجمعة ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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لقى إمام مسجد مصرعه على يد عاطل أثناء إمامته لصلاة الجمعة، بعدما طعنه بسكين استقرت فى ظهره وأسفرت عن وفاته.

ويرصد "اليوم السابع" 7 معلومات ترصد تفاصيل الواقعة.

- اخترق المتهم صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية من صلاة الجمعة.

- سدد المتهم طعنة نافذة لظهر الإمام أثناء تأديته الصلاة وحاول الهرب.

- سقط إمام المسجد على الأرض غارقًا فى دماء وتم نقله لمستشفى الهرم.

- لاحق المصلين المتهم وتمكنوا من القبض عليه.

- لقى إمام المسجد مصرعه متاثرًا بإصابته التى لحقت به.

- صرحت النيابة بتشريح جثة إمام المسجد وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة به.

- تم التحفظ على المتهم وفتحت النيابة تحقيق معه وأمرت بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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