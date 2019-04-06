6 رجال أعمال مصريين يشاركون بأعمال مؤتمر هولندا-أفريقيا 2019

يشارك وفد من رجال الأعمال المصريين، بأعمال مؤتمر هولندا- أفريقيا 2019، فى نسخته الثالثة والذى يعقد بمدينة روتردام الهولندية يومى 8، 9 ابريل الجارى ، وذلك بحضور أكثر من 600 شخصية أفريقية وأوروبية وعالمية ممثلين عن الشركات والجهات الحكومية ومؤسسات الائتمان والبنوك والجهات المانحة من كافة الدول الأفريقية وهولندا وألمانيا والنمسا.

ويضم الوفد المصرى 6 من كبار رجال الأعمال وهم شريف الجبلى ، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، نيفين عبد الخالق، يسرى الشرقاوى، مختار أبو باشا، محمد سعيد أعضاء بالجمعية، شريف مجدى الجبلى ، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

واختيرت مصر ضيف شرف هذه النسخة من مؤتمر هولندا- أفريقيا تزامناً مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الإفريقى ، ومن المقرر أن يشارك بالوفد المصرى ممثلين عن المنطقة الاقتصادية الحرة لقناة السويس، عاطر حنورة، من وزارة المالية ، رئيس شركة الريف المصرى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة عن وزارة الكهرباء والطاقة، وفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ةمن المقرر أن توقع جمعية رجال الأعمال المصريين، بروتوكول تعاون مع مجلس الأعمال الهولندى الأفريقى، ودعوة المجلس لإقامة النسخة الرابعة 2020 على أرض مصر.