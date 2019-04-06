5 آلاف طبيب من 40 دولة يعرضون أحدث علاجات أمراض الأطفال بالمؤتمر الدولى

كتب وائل ربيعى

تحتضن القاهرة فى الفترة من 10 إلى 12 أبريل الجارى، بفندق سيتى ستارز انتركونتننتال "المؤتمر الدولى السابع لطب الأطفال " الذى تقيمه الجمعية المصرية العلمية لطب الأطفال وحديثى الولادة تحت عنوان "نحو طفولة آمنة"، بالتعاون مع جامعة المنوفية.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورعاية وحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورؤساء كبرى الجامعات المصرية، وهم: "الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة واد حسين خيرى نقيب الأطباء وأ.د احمد السعيد يونس رئيس الجمعية المصرية لطب الاطفال".

كما يشارك فى المؤتمر أكثر من 5000 طبيب يمثلون 40 دولة و12 هيئة ومنظمة وجمعية دولية فى طب الأطفال، على رأسها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والجمعية الدولية لطب الأطفال والجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمى وكبد الأطفال ورابطة آسيا والمحيط الهادى لطب الأطفال واتحاد جمعيات طب الأطفال العربية"

ويقام حفل الافتتاح فى الثالثة عصر يوم الأربعاء 10 أبريل، ويشارك فى المؤتمر مجموعة كبيرة من أشهر رواد وعلماء طب الأطفال على مستوى العالم ومنهم البروفيسور البريطانى "آلان لوكاس" مؤسس مركز أبحاث تغذية الطفل فى معهد صحة الطفل فى لندن .. و البروفيسور الامريكى " إيرول ألدن " رئيس جمعية طب الأطفال الدولية (IPA) والبروفيسور الأمريكى "موبين راثور" الممثل الرسمى للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) .. والبروفيسورة الإيطالية فلافيا إندريو وهى أحد أفضل أطباء التغذية الإكلينيكية للأطفال على مستوى العالم وعضو فى لجنة التغذية والتعليم الإلكترونى ESPHGAN)) الجمعية الأوروبية للكبد والجهاز الهظمى والتغذية فى الاطفال والبروفيسورة الإيطالية " إليفيرا فيرديوسى " عضوة لجنة التغذية فى الجمعية الأوروبية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والتغذية للأطفال (ESPGHAN) .. والبروفيسور التركى "حسن اغلو" الرئيس المنتخب للجمعية الدولية لطب الأطفال (IPA) والامين العام لأتحاد الجمعيات الوطنية لطب الأطفال بتركيا (UNPSTR) والامين العام لأتحاد جمعيات الشرق الأوسط لطب الأطفال(UMEMPS).

كما يشارك فى المؤتمر البروفيسور الفرنسى " جوزيف حداد " الرئيس السابق لاتحاد المتوسط والشرق الأوسط لطب الأطفال .. و البروفسور الهندى " ديجانت شاسترى " رئيس الأكاديمية الهندية لطب الأطفال (IAP) .. والأستاذ الدكتور فواز الرفاعى الوكيل المساعد للخدمات الطبية فى وزارة الصحة فى الكويت، والأستاذ الدكتور محمد البلتاجى أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال فى المركز الطبى الجامعى بمدينة الملك عبد الله الطبية، والأستاذ الدكتور عائشة الظاهرى نائبة عميد كلية الأغذية والزراعة فى جامعة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ الدكتور إسلام البارودى استشارى طب الأطفال فى مدينة الشيخ خليفة الطبية بدولة الامارات .. و الأستاذ الدكتور وفاء عايش مديرة قسم التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبى.

ويشارك أيضًا الأستاذ الدكتور وفاء فيصل عضو الجمعية اللبنانية والكلية الملكية لطب الأطفال .. والأستاذ الدكتور فهد السويمى مستشار الرعاية المركزة للأطفال PICU بمدينة الملك سعود الطبية ، والأستاذ الدكتور عبد الحى حمو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأطفال .. والأستاذ الدكتور خلف جرجرى ممثل الشؤون الخارجية فى جمعية طب الأطفال فى كردستان العراق، والأستاذ الدكتور ياسر والى أستاذ ورئيس وحدة أمراض الدم لدى الأطفال بقسم صحة الطفل فى مستشفى السلطان قابوس الجامعى، والأستاذ الدكتور باسم الزعبى مدير عام مستشفى الأمير حمزة بالأردن، إلى جانب أكثر من 400 أستاذ وعالم أطفال مصرى.