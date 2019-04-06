3 أشقاء يشرعون فى قتل حداد للخلاف على مبلغ مالى بقليوب

كتب - نيفين طه

تعدى 3 أشقاء بسلاح أبيض "مطواه" على حداد، للخلاف على مبلغ مالى اقترضة منهم، تم نقل المصاب لمستشفى شبرا العام، وضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، إشارة من مستشفى شبرا العام بشارع أحمد حلمى القاهرة، بوصول المدعو " اسلام. ح .ف" 24 سنة، حداد ومقيم دائرة المركز، مصاب بجرح قطعى بالبطن وتجمع دموى داخل البطن والحوض، وتم حجزة لتلقى العلاج اللازم.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية.

بسؤال المصاب، اتهم كل من "مصطفى. ص" 30 سنة، عامل مصاب بكدمات بالساقين والرأس، وشقيقيه كل من "احمد.ص" 36 سنة، طباخ، و"محمد .ص" 44 سنة، كهربائى، لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول، وحال قيامه بمطالبة المجنى عليه بدفع المبلغ المالى المستحق له، حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى والثالث عليه بالضرب، وقام الأول بطعنه بسلاح أبيض مطواه.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وقرر الأول أنه محدث إصابة المجنى عليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن مطواه، وتم التحفظ عليها، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6543 جنح مركز قليوب لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.