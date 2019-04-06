23 أبريل تنعقد عمومية مستثمرى أكتوبر لاعتماد موازنة 2018 وإبراء ذمة الإدارة

قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن مجلس إدارة الجمعية دعا أعضائه للمشاركة باجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل الجارى، وذلك لمناقشة عرض الميزانية العامة والحساب الختامى لعام 2018، وتقرير مراقب الحسابات، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، وعرض الموازنة التقديرية لعام 2018.

كما يناقش الاجتماع، تعيين مراقب الحسابات لعام 2019 وتحديد أتعابه، وعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عام 2018.

وأضاف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المستثمرين يوم الثلاثاء المقبل لاعتماد الميزانية العامة والحساب الختامى.