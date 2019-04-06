وزير خارجية إريتريا يبدأ زيارة للصومال هى الأولى منذ عودة العلاقات بين البلدين

مقديشيو أ ش أ

بدأ وزير خارجية إريتريا، عثمان صالح، زيارته للعاصمة الصومالية مقديشيو، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع عدد من المسئولين فى البلاد.

وتعتبر هذه الزيارة هى الأولى لمسئول إريترى رفيع المستوى إلى الصومال منذ عودة العلاقات بين البلدين فى يوليو الماضي.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن وزير خارجية الصومال، أحمد عيسى عوض، كان فى استقبال نظيره الإريترى صالح الذى كان يرافقه، يمانى جبر آب، مستشار الرئيس الإريترى أسياس أفورقي، عند وصولهما إلى مطار مقديشيو الدولي.

وقال مدير المكتب الإعلامى للرئاسة الصومالية، عبد النور محمد أحمد - فى تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - إن صالح سيلتقى خلال زيارته للبلاد مع الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو.

ولفتت الإذاعة الصومالية إلى أن قيادات الصومال وإريتريا وإثيوبيا وقعوا اتفاقًا خلال العام الماضى يتعلق بتوفير تكامل اقتصادي، وتعاون استثماري، والالتزام بإرساء السلام الإقليمى فى منطقة القرن الأفريقى المضطربة.