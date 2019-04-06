وزير الزراعة من الشرقية: زيادة مساحة زراعة الأرز بنسبة 25% عن العام الماضى

الشرقية-إيمان مهنى

قال الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة، إنه تم زيادة مساحات زراعة الأرز في المحافظات هذا العام، بنسبة 25%، بعد إدخال أصناف تتحمل الجفاف والرطوبة، ذلك نتاج جهود التعاون بين الوزارة ومعاهد البحوث والري بالإضافة إلى زراعة الأصناف العادية.

وأكد الوزير أثناء لقائه بعدد من الصحفيين خلال جولته بمحافظة الشرقية، أن الأصناف الجافة تقل إنتاجية 10% عن العادية لكنها تتحمل ندرة المياه.

وأضاف بقوله حول مخالفات المزارعين في الأعوام السابقة، أن عدم التزامهم أثر عليهم وعلى غيرهم، وأنه لابد من تطبيق القانون لترسيخ منظومة زراعية تعمل وفقا للمصلحة العامة للدولة والمزارع.