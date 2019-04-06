video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الزراعة من الشرقية: زيادة مساحة زراعة الأرز بنسبة 25% عن العام الماضى

السبت، 06 أبريل 2019 01:07 م
وزير الزراعة من الشرقية: زيادة مساحة زراعة الأرز بنسبة 25% عن العام الماضى خلال الاجتماع
الشرقية-إيمان مهنى
إضافة تعليق
قال الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة، إنه تم زيادة مساحات زراعة الأرز في المحافظات هذا العام، بنسبة 25%،  بعد  إدخال أصناف تتحمل الجفاف والرطوبة، ذلك نتاج جهود التعاون بين الوزارة ومعاهد البحوث والري بالإضافة إلى زراعة الأصناف العادية. 
 
وأكد الوزير أثناء لقائه بعدد من الصحفيين خلال جولته بمحافظة الشرقية، أن الأصناف الجافة تقل إنتاجية 10% عن العادية لكنها تتحمل ندرة المياه.
 
وأضاف بقوله حول مخالفات المزارعين في الأعوام  السابقة، أن عدم التزامهم أثر عليهم وعلى غيرهم، وأنه لابد من تطبيق القانون لترسيخ منظومة زراعية تعمل وفقا للمصلحة العامة للدولة والمزارع.
 
9cb9ff10-9bac-43ed-b3aa-384a517ddb8f
 
ede230e7-c5eb-4b32-9094-fa6981ed6f61
 
f8bdc9df-a250-4c50-b93e-f32f710492b4
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يصل الشرقية لتفقد عدد من المشروعات الزراعية.. صور

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

زراعة الشرقية




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة