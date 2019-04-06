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وزير الزراعة من الشرقية: حملة الإرشاد حققت هدفها وضاعفت محصول القمح

السبت، 06 أبريل 2019 01:25 م
وزير الزراعة من الشرقية: حملة الإرشاد حققت هدفها وضاعفت محصول القمح الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة
الشرقية-إيمان مهنى
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أكد الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة، أن الحملة الإرشادية لتوعية المزارعين لرفع إنتاجية محاصيل القمح، حققت أهدافها هذا العام حيث زادت من المحصول، لافتا أن العوامل المناخية ساعدت كثيرا في تقليل إصابة النبات بالأمراض واحتفاظ الحبة بطبيعتها، مضيفا خلال لقائه بعدد من الصحفيين خلال جولته بالشرقية، أن هذا العام تم تحديد سعر الادر بـ685 جينها.

كان استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقيادات الجهاز التنفيذي، وزير الزراعة، و من المقرر أن يتفقد معهد صحة الحيوان بالزقازيق، ومشروع الدواجن "بيض المائدة" ومشروعات أخرى.

أوضح المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة ، لـ"اليوم السابع"، انه من المقرر ضمن الجولة تفقد حقول القمح، للإعلان عن بدء موسم الحصاد المقرر يوم 10 أبريل الجاري، مؤكدا أن إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح هذا الموسم تبلغ 389 ألفا و690 فدانا بزمام المحافظة.

 


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