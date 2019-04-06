وزير التعليم يكشف: وزعنا 708 آلاف تابلت بنجاح.. والأجهزة مؤمنة بالكامل

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة قررت تشغيل شبكات داخلية فى المدارس وشاشات تفاعلية وشبكة WiFi، موضحا المحتوى الموجود على بنك المعرفة سيتم توفيره على سيرفرات فى المدارس فى 2313 مدرسة ثانوى، موضحا أن الوزارة نجحت نجاح كبير والدليل أنه استقبل دعوة من البنك الدولى لعرض تجربة مصر فى التعليم.

وأضاف شوقى، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بديوان الوزارة، أن هناك تدريب لمن يضع أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوى ومن يصحح الأسئلة إضافة إلى موسوعة كبيرة من المحتوى الرقمى للطلاب وتم إرساله للمركز القومى للمناهج ويتم ترجمته.

وشدد وزير التربية والتعليم، أنه تم توزيع 708 ألف تابلت تم توزيعهم، موضحا أن الوزارة تعاونت مع سامسونج لتأمين التايلت ومنع اختراقه وأى محاولة اختراق يتم رصدها والتعامل معها، قائلا :"بنشوف التابلت من موقع مركزى، كما أن الوزارة نجحت فى توزيع التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام والخدمات وتم استثناء طلاب المنازل، كما تم تركيب 8 آلاف شاشة ومتبقى 3 آلاف فى الميناء وسيتم تركيبهم فى المدارس وتم توفير المبالغ المطلوبة من مواردنا الداخلية، كما أن وزارة الاتصالات وأجهزة كثيرة فى الدولة تعاونت مع الوزارة بشكل كبير" .

وأكد شوقى، أن المركز القومى للامتحانات تم إعداد بنوك أسئلة كبيرة للصف الأول الثانوى العام ويتم وضع أسئلة للصف الثانى الثانوى، موضحا أن امتحان الصف الأول الثانوى به نوعين من الأسئلة متعددة التخصصات واختيار من متعدد، موضحا أن المصحح يجلس على كمبيوتر وتأتى له الإجابة على الكمبيوتر ويختار الإجابة الصح لأنه مدرب عليها بشكل محترف، مشيرًا إلى أن الامتحان عبارة عن بوكيه أسئلة وبه تفاصيل الامتحان ورقمها واسم الطالب وغيرها، والمصحح لا يعرف الأسئلة التى يقوم بتقديرها لأى طالب وهو سيستم قوى يضمن الشفافية والعدالة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه خفور بأن طلاب الصف الأول الثانوى قاموا بحل أسئلة الامتحان التجريبى الأول والذى انتهى خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه تم فتح الانترنت فى 1000 و20 مدرسة من قبل وزارة الاتصالات.