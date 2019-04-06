وزير التعليم يؤكد: لا يوجد أى تغيير فى نظام التنسيق لدخول الجامعات

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد أى تغيير فى تنسيق الدخول فى الجامعات، مشددًا على أن الصفين الثانى والثالث الثانوى تراكمية تحتسب درجات الطالب فى الدخول بالجامعة ضمن مجموع الثانوية التراكمية يؤدى الطالب 4 امتحانات يختار منهم أفضل درجات.

وأكد الدكتور طارق شوقى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، على أنه سيتم تصحيح 34 مليون سؤال فى 50 لجنة تصحيح إلكترونى قائلا :"نجاح كبير إننا عندنا نظام امتحانات الكترونية منقطع النظير وده استثمار كبير".

وأوضح شوقى، أن طلاب المدارس الخاصة يؤدون امتحان فى المدارس الحكومية بعدها بوقت محدد وسيكون لهم جدول موازى مقارنة بزملائهم فى المدارس الحكومية، موضحا أنه سيتم إعلان جدول امتحان مايو الإلكترونى اليوم أو غدًا وهناك حلول كثيرة وسيكون هناك بروفات من نصف أبريل حتى آخر مايو.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم حل المشاكل التى قالها طلاب الصف الأول الثانوى العام، قائلاً:"أولادنا يستحقوا أكتر من كده، وهم مستقبل مصر وأبطال تطوير التعليم، ويستطيعوا يعملوا أكتر من كده، وتجربتنا هذه فيه دول عايزة تشوفها لأننا نجحنا فى أعظم تجربة إلكترونية".