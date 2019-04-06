وزير التعليم: المعلمون نجحوا فى وضع الأسئلة إلكترونيا.. ولدينا أكبر مشروع IT

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات التى تمت فى يناير ومارس لطلاب الصف الأول الثانوى العام كانت تجريبية والوزارة لا تهدف للحديث عن الامتحان ولكن عن التعلم والاستفادة الحقيقة، موجها رسالة لأولياء الأمور قائلاً :"لو سمحتوا متسألهمش عن الدرجة اسالوهم اتعلمت ايه النهاردة".

وأضاف شوقى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام الوزارة، قائلاً:"روح الدرجات مش مطلوبة نهائى عايزين التعلم، والامتحانات التى عقدت فى يناير ومارس للصف الأول الثانوى كانت بروفة، والمعلمين الذين وضعوا أسئلة الصف الأول الثانوى، نجحوا بشكل كبير والوزارة تربى كوادر".

ووجه شوقى موجها الشكر لمن شارك فى وضع أسئلة الصف الأول الثانوى العام، قائلاً:"لازم نديهم تعظيم سلام واحنا بنعمل ده علشان أولادنا، وكل من شارك فى وضع الأسئلة كان بدون مقابل، والوزارة حققت قفزة فى التعليم".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أول يوم فى الامتحان الإلكترونى دخل عليه قرابة 5 ملايين وخلافة والوزارة عملت التجربة علشان ترصد كل هذه الأمور، موضحا كانت هناك 6 سيفرات تعمل وتم تزويدها لتصل إلى 40 سيفر كل ده تم فى يوم وساعتين، موضحا أنه كان هناك مهندسين من أمريكا ومصر واستراليا يعملون والمهندسين المصريين هم من حلوا المشكلة، قائلا : الوزارة نجحت فى اكبر مشروع IT، مشيرا إلى أنه دخل على السيرفر 380 ألف طالب وطالبة فى أول يوم.