وزير التعليم العالى يعلن 11 توصية للمنتدى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى

وائل ربيعى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت توصيات المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى الذى أقيم خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجارى برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى شملت النقاط التالية:

•وافقنا نحن المشاركون فى GFHS 2019 المجتمعون فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مصر، خلال الفترة من 4-6 أبريل 2019، استجابةً لدعوة رسمية من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، إلى إعلان التوصيات التالية:

•اعتماد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 لتوفير تعليم عالى الجودة؛ وهو أمر حاسم من أجل تحقيق اقتصادات مزدهرة

• إعادة إحياء ثقافة التعلم بين الطلاب لتقييم تجربة اكتساب المهارات الجديدة بدلًا من الاهتمام بالشهادات فقط

•التركيز على القيم التى يتم إنشاء الجامعات من أجلها بما فى ذلك التسامح والتضامن والحوار بين الشباب

• مراجعة المناهج الحالية لتلبية الاحتياجات المستقبلية (الوطنية والدولية) عن طريق الاهتمام بالمهارات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.

• تصميم برامج مخصصة لتلائم احتياجات سوق العمل فى المستقبل

• التعاون والاندماج بين القطاعات الصناعية والتجارية للحصول على أفكار وخدمات ومنتجات مبتكرة

• تعظيم قيمة الابتكار التعليمى فى البلدان النامية باستخدام المنصات الرقمية التى تسمح لأعداد أكبر من الطلاب بالتعلم عن بعد

• تنمية قدرات الموارد البشرية ورأس المال الفكرى فى مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى من خلال التدريب والتوجيه السريع

• القضاء على القوالب النمطية وتقديم الدعم، فى مهن العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للفتيات والنساء للعمل لمواصلة المهن العلمية ومتطلباتها

•مشاركة أفضل ممارسات التعليم العالى والبحث العلمى مع دول الاتحاد الأفريقى والعالم العربى والاتحاد الأوروبى والاقتصادات الناشئة

•ضرورة تنظيم المنتدى GFHS سنويًا لمتابعة التوصيات ومواكبة وتيرة التعليم العالى السريعة التغير.