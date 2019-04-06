وزير التعليم العالى: كل مطالب هيئات التدريس حول الرواتب نرفعها للمسئولين

وائل ربيعى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هم المتحكمون فى عملية التطوير ولن يكون هناك أى تطوير إلا بهم، قائلا: "بالنسبة لنا كوزارة نؤكد أن كل مطالب أعضاء هيئة التدريس نرفعها للجهات المسئولة ولكن هى منظومة دولة بالكامل تتحرك فى موضوع الأجور والمرتبات بشكل مؤسسى وليس بشكل فئوى من فئة لأخرى".



وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم على هامش الجلسة الختامية للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى المقام فى فندق بالعاصمة الإدارية الجديدة: كل هذه الأمور تحت نظر الدولة فى القطاعات المختلفة ليس فقط على مستوى الجامعات ولكن على مستوى الجهات والمراكز البحثية ويتم التحرك فيها بشكل مؤسسى.



