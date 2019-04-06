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وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية "مش فزلكة" وهدفها منع التسريب والغش

السبت، 06 أبريل 2019 03:58 م
وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية "مش فزلكة" وهدفها منع التسريب والغش الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "التطوير الذى تقوم به الوزارة من أجل أولادنا والبطل هم الأولاد ونعمل من أجل مصلحتهم بقدر الإمكان، وتخاطب الوزارة الطلاب وأولياء الأمور فوق دماغنا" 

 

وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، أن التابلت ليس هدف التطوير، ولكن التطوير هو تغيير نوعية الأسئلة والتقويم لقياس مستويات فهم نواتج التعلم وليس الحفظ والإجابة النموذجية فالاسئلة من المنهج ولكن من خارج الكتب والكتب ليس المرجع الوحيد، موضحا نريد الطالب أن يعرف بحث أو مناقشة التعلم مع زملائه.

 

وأوضح شوقى، أن المصحح يتم تدريبه على الإجابات الصحيحة فى الامتحان والتى يعتبر كلها صح فى إجابات الطالب، موضحا الأسئلة لا تكون من خارج المنهج نهائى، مشيرا إلى أن نريد أن يساعد الطلاب أنفسهم ويذاكروا من طرق مختلفة لقياس الفهم موضحا الكتاب لا توجد فيه الإجابات المباشرة وعايز ين الطالب يفكر ومش يحفظ، مش عايزين نختزل الموضوع فى التابلت، موضحا أن استخدام التكنولوجى فى التعلم من أجل المحتوى الكبير الذى تم توفيرة ومن ثم تم توفير الجهاز لضمان وصول المحتوى لجميع الطلاب بشكل متكافئ.

 

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيكون هناك تواصل مباشر بينه وبين الطالب، موضحا فكرة الامتحانات الالكترونية ليست فزلكة ولكن هدفها هو منع التسريب والغش وبعض أخطاء التصحيح لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، قائلا: "التكنولوجيا ليست الهدف الأساسى"، موضحا أن الامتحانات الإلكترونية موجودة منذ فترة فى مدارسنا الدولية والخاصة والجامعات أيضا.


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