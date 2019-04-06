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وزير التعليم: أجرينا 1.7 مليون امتحان إلكترونى بـ10 أيام وعقد امتحان بمايو

السبت، 06 أبريل 2019 04:40 م
وزير التعليم: أجرينا 1.7 مليون امتحان إلكترونى بـ10 أيام وعقد امتحان بمايو الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطلاب نجحوا فى الامتحان الإلكترونى ووضعوا إجابات عبقرية على بعض الأسئلة لم يكن يعلم واضع الامتحان أنها من الممكن أن تكون إجابة على السؤال، وهذا مكسب كبير.

 

وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه فى 10 أيام الوزارة أجرت 1.7 مليون امتحان إلكترونى وهو رقم كبير بالنسبة لبعض الدول، مشددًا على أن الوزارة تستمع لكل مشكلات الطلاب فى الصف الأول الثانوى، متابعًا: "أنا بطمنهم خلال الـ 10 أيام المقبلة ستنتهى جميع المشكلات، وأى خبر لا يخرج من الوزارة يبقى احنا مقولنهوش والفيس بوك لا يمثلنا وبعض هؤلاء الناس متربصين".

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيعقد امتحان أساسى للصف الأول الثانوى فى مايو كتاب مفتوح من خلال لجنة فى مدرسة وإلكترونى وسيكون هناك حلول قوية وبديلة ومطلوب درجة نجاح ولا يوجد أى تغيير فى خطة التطوير فى المرحلة الثانوية لأنها خطة دولة وستظل أولى ثانوى تجريبية للدفاع المقبلة.

 


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