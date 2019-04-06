وزير التجارة يبحث مع نظيره الرومانى تعزيز التعاون الاقتصادى

كتب – إسلام سعيد

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الاعمال الرومانى، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين، وإمكانيات تفعيل العمل المشترك بين مصر ورومانيا على المستويين الثنائى والقارى.

وقال الوزير -خلال زيارته الحالية لدولة الأردن للمشاركة فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منتدى دافوس)- أن الحكومة المصرية حريصة على دفع أطر التعاون الثنائى بين القاهرة وبوخاريست لمستويات غير مسبوقة خاصة فى ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقى وترأس رومانيا للاتحاد الأوروبى، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والرومانى بصفة خاصة والاقتصاديات الإفريقية والأوروبية بصفة عامة.

واشار نصار الى اهمية نقل التكنولوجيات الصناعية الرومانية المتطورة للصناعة المصرية خاصة وان رومانيا تمتلك خبرات صناعية واسعة بعدد من الصناعات الرئيسية خاصة فى مجالات الصناعات الهندسية والآلات والمعدات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتا الى امكانية اقامة مشروعات صناعية مصرية رومانية مشتركة بعدد من دول القارة الافريقية خاصة فى اطار خطة الوزارة الهادفة لتعزيز التعاون الصناعى والتجارى مع دول القارة السمراء.

ونوه الوزير إلى أهمية العمل على التوسع بمشروعات التصنيع المشترك بين البلدين، واستغلال الشركات الرومانية للقاعدة الصناعية المصرية الضخمة وتوافر العمالة الموهلة فى شتى المجالات الصناعية وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، والتى تضمن النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق، ولاسيّما الأسواق الأوروبية والإفريقية.

ولفت نصار إلى ضرورة تفعيل دور مجتمعى الاعمال بالبلدين لتنشيط منظومة التعاون الصناعى والاستثمارى بين مصر ورومانيا والاستفادة من الفرص والامكانيات الاقتصادية الضخمة التى تمتلكها البلدين، مشيرا إلى إمكانية مشاركة رجال الأعمال الرومانيين بالمشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد.

ونوه الوزير الى أهمية زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر رومانيا كى يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 750 مليون دولار .

وقال ان الاستثمارات الرومانية فى مصر تبلغ حاليا نحو 31.2 مليون دولار فى عدد 77 مشروعاً فى مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات ونظم المعلومات والعقارات، لافتا الى أن اجمالى الاستثمارات المصرية برومانيا تبلغ نحو 42.2 مليون دولار فى مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات .

ومن جانبه اكد ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الاعمال والتجارة وريادة الاعمال الرومانى حرص بلاده على تعزيز اطر التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة الحالية باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا علاقات متميزة تستند الى تاريخ طويل من التعاون المثمر والتفاهمات المشتركة بشان مختلف القضايا والملفات الاقتصادية المطروحة على الاجندة العالمية.

وأشار الى ان هناك فرصاً استثمارية متميزة امام مجتمع الاعمال الرومانى بالسوق المصرى خاصة فى ظل وجود عمالة مؤهلة وتنافسية وهو ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد والمنافسة بالسوق المصرى والتصدير للاسواق المحيطة، لافتا إلى إمكانية انشاء مشروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دول ثالثة بما يخدم اقتصاديتهما ووضعهما الاقليمى والعالمى.

ولفت اوبريا الى اهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر ورومانيا للتغلب على التحديات التى تواجه التجارة العالمية وإصلاح منظمة التجارة العالمية.