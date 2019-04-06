video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير التجارة يبحث مع نظيره الرومانى تعزيز التعاون الاقتصادى

السبت، 06 أبريل 2019 12:19 م
وزير التجارة يبحث مع نظيره الرومانى تعزيز التعاون الاقتصادى عمرو نصار ونظيره الرومانى
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الاعمال الرومانى، تناولت  سبل تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين، وإمكانيات تفعيل العمل المشترك بين مصر ورومانيا على المستويين الثنائى والقارى.

وقال الوزير -خلال زيارته الحالية لدولة الأردن للمشاركة فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منتدى دافوس)-  أن الحكومة المصرية حريصة على دفع أطر التعاون الثنائى بين القاهرة وبوخاريست لمستويات غير مسبوقة خاصة فى ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقى وترأس رومانيا للاتحاد الأوروبى، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والرومانى بصفة خاصة والاقتصاديات الإفريقية والأوروبية بصفة عامة.

واشار نصار الى اهمية نقل التكنولوجيات الصناعية الرومانية المتطورة للصناعة المصرية خاصة وان رومانيا تمتلك خبرات صناعية واسعة بعدد من الصناعات الرئيسية خاصة فى مجالات الصناعات الهندسية والآلات والمعدات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتا الى امكانية اقامة مشروعات صناعية مصرية رومانية مشتركة بعدد من دول القارة الافريقية خاصة فى اطار خطة الوزارة الهادفة لتعزيز التعاون الصناعى والتجارى مع دول القارة السمراء.

ونوه الوزير إلى أهمية  العمل على التوسع بمشروعات التصنيع المشترك بين البلدين، واستغلال الشركات الرومانية للقاعدة الصناعية المصرية الضخمة وتوافر العمالة الموهلة فى شتى المجالات الصناعية وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، والتى تضمن النفاذ الحر  للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق، ولاسيّما الأسواق الأوروبية والإفريقية.

ولفت نصار إلى ضرورة تفعيل دور مجتمعى الاعمال بالبلدين لتنشيط منظومة التعاون الصناعى والاستثمارى بين مصر ورومانيا والاستفادة من الفرص والامكانيات الاقتصادية الضخمة التى تمتلكها البلدين، مشيرا إلى إمكانية مشاركة رجال الأعمال الرومانيين بالمشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد

ونوه الوزير الى أهمية  زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر رومانيا كى يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 750 مليون دولار .

وقال ان الاستثمارات الرومانية فى مصر تبلغ حاليا نحو 31.2 مليون دولار فى عدد 77 مشروعاً فى مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات ونظم المعلومات والعقارات، لافتا الى أن اجمالى الاستثمارات المصرية برومانيا تبلغ نحو 42.2 مليون دولار فى مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات .

ومن جانبه اكد ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الاعمال والتجارة وريادة الاعمال الرومانى حرص بلاده على تعزيز اطر التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة الحالية باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا علاقات متميزة تستند الى تاريخ طويل من التعاون المثمر والتفاهمات المشتركة بشان مختلف القضايا والملفات الاقتصادية المطروحة على الاجندة العالمية.

وأشار الى ان هناك فرصاً استثمارية متميزة امام مجتمع الاعمال الرومانى بالسوق المصرى خاصة فى ظل وجود عمالة مؤهلة وتنافسية وهو ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد والمنافسة بالسوق المصرى والتصدير للاسواق المحيطة، لافتا إلى إمكانية انشاء مشروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دول ثالثة بما يخدم اقتصاديتهما ووضعهما الاقليمى والعالمى.

ولفت اوبريا الى اهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر ورومانيا للتغلب على التحديات التى تواجه التجارة العالمية وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدكتورة رانيا المشاط تؤكد أهمية دور المرأة فى قطاع السياحة المصرى

عمرو نصار

رومانيا

مصر

اخبار الاقتصاد

استثمارات رومانيا

التجارة العالمية




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة