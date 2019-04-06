وزير الأوقاف: إعداد دكتوراة عن التعديلات الدستورية يؤكد ارتفاع سقف الحريات

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن موضوع رسالة الدكتوراة التى قدمها الباحث المستشار محمد الشحات منصور، لم يستطع أحد الاقتراب من موضوعها من قبل وإن دل هذا فإنما يدل على السقف العالى للحريات المسموح بها فى مصر، ما دامت حرية موضوعية مرتبطة بضوابط العلم والوطنية، مشيرا إلى أن مناقشة مثل هذه الأمور فى أوقات سابقة هى أشبة بالمحرمات.

وأضاف "وزير الأوقاف"، خلال كلمته لمناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من المستشار محمد الشحات منصور، نجل عميد كلية الحقوق الأسبق جامعة بنها، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والتى جاءت تحت عنوان "مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية فى ظل دستور 2014 دراسة مقارنة فى الفقة الإسلامي، أنه يسعده هو وأعضاء اللجنة جميعا أنه لم يحدث أى تدخل بأى شكل من الصور، أو توجيه أى لوم من الألوان للباحث أو أعضاء اللجنة بإدخال تعديلات معينة.

وشارك ضمن اللجنة الدكتور محمد أنس جعفر رئيس جامعة بنى سويف والمحافظ الأسبق، والدكتور محمد منصور حمزة، عميد كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور منصور محمد أحمد وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة جامعة بنها.

وبدأت المناقشة ظهر اليوم السبت، ومن المقرر بعد الانتهاء من المناقشة أن تقوم اللجنة بإعلان قرارها النهائى بشأن الرسالة ومقدمها.