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وزيرة الصحة تصل بورسعيد لمتابعة تجهيزات "التأمين الصحى الشامل"

السبت، 06 أبريل 2019 02:13 م
وزيرة الصحة تصل بورسعيد لمتابعة تجهيزات "التأمين الصحى الشامل" الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
بورسعيد : السيد فلاح - محمد فرج
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وصلت، قبل قليل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، للقيام بجولة تفقدية داخل المنشآت الصحية المذمع تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة مطلع شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى المبنى الإداري الجديد لمنظومة التأمين الصحي.
 
وتأتى زيارة وزيرة الصحة لبورسعيد، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمنشآت الطبية، طبقًا للخطط الزمنية الموضوعة، لتجهيز ورفع كفاءة المنشآت الطبية، تمهيدًا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.
 
كان فى استقبال وزيرة الصحة، فور وصولها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومن المقرر أن تقوم "زايد"، بجولة داخل مستشفيات التأمين الصحى الشامل، منها مستشفى بورفؤاد، برفقة محافظ بورسعيد والدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ووفد من قيادات وزارة الصحة.
 
وتبدأ وزيرة الصحة جولتها بتفقد أعمال التجهيزات بمستشفى بور فؤاد العام، ثم مستشفى الزهور المركزى بحى لزهور، وتختتم زيارتها بتفقد مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يضم ثلاث هيئات لإدارة المنظومة الجديدة وهي: "هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة تمويل التأمين الصحي الشامل".
 
 كما ستعقد وزيرة الصحة مؤتمرًا صحفيًا بعد نهاية جولتها، داخل مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، للإعلان عن أهم المستجدات في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.
 
 

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