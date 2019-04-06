وزيرة الصحة تشدد على إنهاء تجهيزات مستشفى بور فؤاد قبل منتصف يونيو

بورسعيد ـ السيد فلاح – محمد فرج

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام، لمتابعة استعداداته لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى من المقرر أن تنطلق فى بورسعيد، مطلع شهر يوليو المقبل.

وطالبت وزيرة الصحة من الشركة المنفذة لأعمال التشطيبات ورفع الكفاءة بتسليم المستشفى فى موعد أقصاء 15 يونيو المقبل.

وتقوم الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بتفقد عددًا من المنشآت الصحية، فى بورسعيد، يرافقها، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، ووفد من قيادات وزارة الصحة، لمتابعة التجهيزات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتأتى زيارة وزيرة الصحة لبورسعيد، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمنشآت الطبية، طبقًا للخطط الزمنية الموضوعة، لتجهيز ورفع كفاءة المنشآت الطبية، تمهيدًا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتقع مستشفى بورفؤاد العام على مساحة 8000 متر، وستضم بعد التطوير 10 تخصصات مختلفة "الباطنة، والغسيل الكلوي، والجراحة، وأمراض النسا، والأطفال، والعظام، والأنف والأذن، فضلاً عن أقسام التخدير والعناية المركزة"، وستحتوى المستشفى على 28 سريرًا مجانيًا، و16 سريرًا اقتصاديًا، و12 سرير عناية مركزة، و4 حضانات، و21 سرير استقبال، كما ستضم المستشفى أجهزة للأشعة العادية والموجات فوق الصوتية، والمناظير والأشعة المقطعية وأجهزة رسم قلب وماموجرام.

وستبلغ القوى البشرية العاملة فى المستشفى 492 من ضمنهم أطباء بشريون وأطباء أسنان وأطباء علاج طبيعى وصيدلى وهيئة التمريض والإداريون وأخصائيو تغذية.

وبدأت وزيرة الصحة جولتها من مستشفى بورفؤاد العام، ومن المقرر أن تنتقل لتفقد مستشفى الزهور المركزى بحى الزهور، وتختتم زيارتها بتفقد مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، بحى الشرق، والذي يضم 3 هيئات لإدارة المنظومة الجديدة وهي: "هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة تمويل التأمين الصحي الشامل".

كما ستعقد وزيرة الصحة مؤتمرًا صحفيًا بعد نهاية جولتها، داخل مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، للإعلان عن أهم المستجدات في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.