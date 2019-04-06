وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الزهور المركزى فى بورسعيد

بورسعيد: السيد فلاح – محمد فرج

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى الزهور المركزى بحى الزهور، لمتابعة استعداداته لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى مقرر أن تنطلق فى بورسعيد، مطلع شهر يوليو المقبل.

وقامت وزارة الصحة بتحويل مستشفى الزهور المركزى، إلى مستشفى نموذجى، وأصبح المستشفى مجهزًا بجميع التخصصات الطبية، ومجهزًا لاستقبال أى حالات طوارئ أو حوادث داخل المحافظة، إضافة إلى وجود كل العيادات الطبية به، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وتقوم الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بتفقد عددًا من المنشآت الصحية، فى بورسعيد، يرافقها، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد، ووفد من قيادات وزارة الصحة، لمتابعة التجهيزات الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

وبدأت وزيرة الصحة جولتها من مستشفى بورفؤاد العام، ومن المقرر أن تنتقل لتفقد مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، بحى الشرق، والذى يضم ثلاث هيئات لإدارة المنظومة الجديدة وهي: "هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة تمويل التأمين الصحى الشامل".

كما ستعقد وزيرة الصحة مؤتمرًا صحفيًا بعد نهاية جولتها، داخل مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، للإعلان عن أهم المستجدات فى مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.