video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الزهور المركزى فى بورسعيد

السبت، 06 أبريل 2019 03:44 م
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الزهور المركزى فى بورسعيد خلال الزيارة
بورسعيد: السيد فلاح – محمد فرج
إضافة تعليق

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى الزهور المركزى بحى الزهور، لمتابعة استعداداته لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى مقرر أن تنطلق فى بورسعيد، مطلع شهر يوليو المقبل.

 

وقامت وزارة الصحة بتحويل مستشفى الزهور المركزى، إلى مستشفى نموذجى، وأصبح المستشفى مجهزًا بجميع التخصصات الطبية، ومجهزًا لاستقبال أى حالات طوارئ أو حوادث داخل المحافظة، إضافة إلى وجود كل العيادات الطبية به، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

 

وتقوم الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بتفقد عددًا من المنشآت الصحية، فى بورسعيد، يرافقها، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد، ووفد من قيادات وزارة الصحة، لمتابعة التجهيزات الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

 

وبدأت وزيرة الصحة جولتها من مستشفى بورفؤاد العام، ومن المقرر أن تنتقل لتفقد مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، بحى الشرق، والذى يضم ثلاث هيئات لإدارة المنظومة الجديدة وهي: "هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة تمويل التأمين الصحى الشامل".

 

كما ستعقد وزيرة الصحة مؤتمرًا صحفيًا بعد نهاية جولتها، داخل مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، للإعلان عن أهم المستجدات فى مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة تشدد على إنهاء تجهيزات مستشفى بور فؤاد قبل منتصف يونيو

بورسعيد

اخبار بورسعيد

التامين الصحى الشامل

اخبار المحافظات

مستشفيات بورسعيد

التامين الصحى

منظومه التامين الصحى الجديده

مديريه الصحة بورسعيد

الدكتورة هالة زايد

وزيرة الصحة والسكان




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة