وزيرة الصحة: المنظومة الجديدة هدفها رضا المريض وتقديم خدمة ذات جودة

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتطبيق التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص تحت مظلة واحدة لنقل الخبرات لضمان نجاح التأمين الصحى الشامل المقرر انطلاقه فى محافظة بورسعيد، أولى محافظات المنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم السبت، برؤساء هيئات التأمين الصحى الجديد، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمبنى الجديد لمجمع هيئات التأمين الصحى الشامل.

وأضافت "زايد" أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة رضا المريض مع بدء المنظومة الجديدة، حتى يحصل المريض على العلاج فى أسرع وقت وبأعلى جودة، مؤكدةً أن التعاون مع القطاع الخاص، ليس هدفه الخصخصة، بل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تشغيل مستشفيات التأمين الصحى الجديد.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنها فخورة بالتعاون مع المؤسسات الطبية الخاصة الوطنية، مشيدةً بالتعاون مع المستشفيات الخاصة فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتى حققت نجاحًا منقطع النظير، وخففت الكثير من معاناة المرضى فى الانتظار لإجراء الجراحات العاجلة لهم.

وأضافت هالة زايد، أنها ستقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع ممثلى القطاع الخاص الطبى فى مصر لتحديد أطر التعاون، بما يخدم المريض المصري.

وأكدت وزيرة الصحة، على أن الهدف من برنامج التوأمة مع المستشفيات الخاصة هو رفع كفاءة التشغيل وبناء أنظمة عمل داخل المستشفيات تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة، فضلًا عن الاستعانة، بالاستشاريين من مختلف التخصصات بتلك المستشفيات لتدريب الأطقم الطبية والإدارية على رأس العمل داخل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل، قائلة : " المستشفيات الخاصة أكدت أن التعاون مع القطاع الحكومى هو رد جميل للدولة"، مشيدة بدورهم الوطنى.

وأوضحت زايد، أن برنامج التوأمة يشمل التوأمة بين مستشفى الزهور ومستشفى دار الفؤاد،مستشفى النساء والتوليد ومستشفى كوينز، مستشفى بورسعيد العام ومستشفى السلام الدولى، مستشفى النصر التخصصى للأطفال ومستشفى كليوبترا، مستشفى بورفؤاد ومجموعة مستشفيات ألاميدا.

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للواء عادل الغضبان لتوفير مبنى هيئات التأمين الصحى الجديد الخاص بمدن القناة، إضافةً إلى تعاونه فى مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم.

ومن جهته رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدكتورة هالة زايد وزياراتها الأسبوعية للمحافظة، مشيدًا بما يتم من إنجازات فى القطاع الصحى بالمحافظة.