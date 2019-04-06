وزيرة الصحة: المريض المستفيد الأوحد من شراكة القطاع الخاص بالتأمين الجديدة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العدد التنازلى، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد بدأ، فضلًا عن البروتوكولات التى تمت مع المستشفيات الخاصة، لتقديم الرعاية الصحية وجودة الخدمة، وأفضل علاج للمريض، حيث إن هذا القطاع جزء من الدولة ووزارة الصحة.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، فى مؤتمر صحفى مشترك مع محافظ بورسعيد، داخل مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، بحى الشرق، للإعلان عن أهم المستجدات فى مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أن المستشفيات الخاصة قدمت تعاونًا كبيرًا من خلال ثقافة إرضاء المريض، حيث يعتبر المستفيد الأوحد من هذه المنظومة التى أوصت بها القيادة السياسية، من خلال حملة الـ100 مليون صحة، وقوائم الانتظار داخل المستشفيات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن ما شهدته خلال الجولة فوق الخيال فى إطار التعاون بين المستشفيات الخاصة التى تمثل أكبر قطاع فى مصر، مؤكدة أن التعاون بين المستشفيات الخاصة وزارة الصحة بعيد تمامًا عن خصخصة التأمين الصحى الشامل، ولكن ما يتم من بروتوكولات من القطاع الخاص الناجح لنقل الخبرات لمستشفيات التأمين الصحى الجديدة.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة محظوظة بانطلاق منظومة التأمين الصحى منها، مشيدًا بجهود وزيرة الصحة، والقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى، لإنجاح المنظومة الصحية ببورسعيد.

كانت وزيرة الصحة والسكان قد تفقدت، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد، ووفد من قيادات وزارة الصحة، مستشفى بورفؤاد العام، ومستشفى الزهور المركزى بحى الزهور، ومجمع هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، بحى الشرق، للوقوف على مستجدات أعمال التطوير والإنشاءات للتأكد من مدى جاهزيتها تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتأتى زيارة وزيرة الصحة لبورسعيد، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التى تقوم بها بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمنشآت الطبية، طبقًا للخطط الزمنية الموضوعة، لتجهيز ورفع كفاءة المنشآت الطبية، تمهيدًا لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.