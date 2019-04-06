وزيرة السياحة تشارك فى جلسة للرؤساء المشاركين بالمنتدى الاقتصادى العالمى

كتب – آمال رسلان

استهلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة صباح اليوم مشاركتها كرئيس مشارك Co-Chair فى المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بحضور الجلسة المغلقة التى ضمت الرؤساء المشاركين فى المنتدى.

ينعقد المنتدى تحت عنوان "نحو نظم جديدة للتعاون" ، خلال الفتـرة من 6 إلى 7 إبريل الجارى بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، بدعم ومشاركة جلالة الملك عبدالله الثانى والملكة رانيا عبد الله.

وضمت الجلسة بورچ برند رئيس المنتدى الاقتصادى العالمي، وسيجريد كاج وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائى الهولندية، وسوما تشاكرابارتى رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، وخالد الرميحى الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وميريك دوسيك نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بالمنتدى، وتونى تشان رئيس جامعة الملك فهد للعلوم والتكنولوچيا، وألان بيچانى الرئيس التنفيذى لمجموعة ماجد الفطيم بالإمارات العربية المتحدة.

وناقشت الجلسة المحاور الرئيسيّة للمنتدى و هى بناء نموذج اقتصادى جديد، وادارة بيئة صالحة للعالم العربي، والوصول الى أرضية مشتركة فى عالم متعدد المفاهيم والاتجاهات، والثورة الصناعية الرابعة فى العالم العربي، والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التراث الفنى والثقافى للدول، كما تم مناقشة أهمية إعطاء الفرص للشباب، وتقديم الدعم للشركات الناشئة فى المنطقة وتنمية مواهب الشباب.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط مقترحا بتكوين مجموعة عمل من الوزراء والرؤساء المشاركين فى المنتدى لتكون منصة لدفع التغيير فى دول المنطقة لتبنى المحاور الرئيسيّة التى يتناولها المنتدى، وتحويلها إلى خطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع .

جدير بالذكر، أن هذا المنتدى يشارك فيه أكثر من 1000 شخصية قيادية على المستوى العالمى والإقليمى من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية ورجال الأعمال والمجتمع المدنى يمثلون 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الرائد فى المنطقة.