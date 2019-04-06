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نائب محافظ القاهرة: الإنتهاء من تطوير مزلقان عين شمس لحل أزمة المرور

السبت، 06 أبريل 2019 01:00 ص
نائب محافظ القاهرة: الإنتهاء من تطوير مزلقان عين شمس لحل أزمة المرور المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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طورت محافظة القاهرة مزلقان عين شمس ومحيطه، لحل أزمة غلق الشوارع ، حيث تم رفع كفاءة المنطقة وتوسعتها وتطوير المزلقان بالكامل. 
 
وأكد المهندس إبراهيم صابر ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة طورت مزلقان عين شمس ، استجابة لشكاوى المواطنين ، وحل أزمة المرور بالمنطقة ، مضيفا  لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطوير المزلقان لحل المشكلة المرورية قبل حلول شهر رمضان الكريم، بالتنسيق بين أجهزة حى المرج وحى عين شمس والهندسة المرورية بالمحافظة، ومسئولي السكة الحديد. 
 

 


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