نائب محافظ القاهرة: الإنتهاء من تطوير مزلقان عين شمس لحل أزمة المرور

طورت محافظة القاهرة مزلقان عين شمس ومحيطه، لحل أزمة غلق الشوارع ، حيث تم رفع كفاءة المنطقة وتوسعتها وتطوير المزلقان بالكامل.
وأكد المهندس إبراهيم صابر ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة طورت مزلقان عين شمس ، استجابة لشكاوى المواطنين ، وحل أزمة المرور بالمنطقة ، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطوير المزلقان لحل المشكلة المرورية قبل حلول شهر رمضان الكريم، بالتنسيق بين أجهزة حى المرج وحى عين شمس والهندسة المرورية بالمحافظة، ومسئولي السكة الحديد.
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