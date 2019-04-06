نائب محافظ القاهرة: الإنتهاء من تطوير مزلقان عين شمس لحل أزمة المرور

وأكد المهندس إبراهيم صابر ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة طورت مزلقان عين شمس ، استجابة لشكاوى المواطنين ، وحل أزمة المرور بالمنطقة ، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطوير المزلقان لحل المشكلة المرورية قبل حلول شهر رمضان الكريم، بالتنسيق بين أجهزة حى المرج وحى عين شمس والهندسة المرورية بالمحافظة، ومسئولي السكة الحديد.