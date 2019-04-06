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السبت، 06 أبريل 2019 04:03 م
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مصر بتتقدم بينا.. 47 مليون ساعة لإنجاز محطة كهرباء البرلس أكبر محطات الكهرباء بالشرق الأوسط

السبت، 06 أبريل 2019 02:59 م
مصر بتتقدم بينا.. 47 مليون ساعة لإنجاز محطة كهرباء البرلس أكبر محطات الكهرباء بالشرق الأوسط الرئيس السيسى
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تعتبر محطة كهرباء البرلس فى محافظة كفر الشيخ، أحد أهم وأكبر محطات الكهرباء فى الشرق الأوسط، حيث تضخ المحطة 4800 ميجاوات على الشبكة الرئيسية بتكلفة 2.2 مليار يورو، على مساحة 250 فدانا.

ومحطة كهرباء البرلس إنجاز كبير تحقق بقدرة العمال والفنيين والمهندسين طوال عامين ونصف بساعات عمل بلغت 47 مليون ساعة دون إصابات، وتعمل المحطة على تغذية المشروعات العملاقة التى ستقام بجوار المحطة منها المنطقة الاستثمارية على مساحة 10 آلاف فدان، وتقع المحطة على بُعد 16 كيلومتر من ميناء البرلس.

 


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السيسى

مصر بتتقدم بينا

الرئيس السيسى




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